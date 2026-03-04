Haberler

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkan İspanya'ya teşekkür etti. Pezeşkiyan, İspanya'nın insan hakları ihlallerine karşı sergilediği duruşun Batı'da etik değerlerin hala var olduğuna bir işaret olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti.

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
