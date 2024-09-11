Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Irak Başbakanı ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ı ziyaretinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklık düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan konuları ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ı ziyaretinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Pezeşkiyan'ın Hükümet Sarayı'ndaki görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklık düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan dosyalar değerlendirildi.

Sudani, istikrar ve kalkınma adına bölgedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla yüzleşmek için iki ülke arasında ikili çalışmanın önemini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı da İran'ın ikili ilişkileri güçlendirme ve iki ülke arasındaki işbirliği programları ve mutabakat anlaşmalarını sürdürme arzusunu vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca Sudani'ye İran lideri Ali Hamaney'in mesajının yer aldığı bir plaket takdim ederek, Irak'a "Erbain ziyareti" sırasında gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil'i de ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Bağdat Güncel Irak İran

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title