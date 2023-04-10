İran Cumhurbaşkanı: İslam Devletleri Filistinlilere Destek İçin 'Ortak Cephe' Oluşturmalı

TAHRAN, 10 Nisan (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Müslüman ülkelere, İsrail'e karşı Filistinlileri desteklemek için "ortak ve istikrarlı" bir cephe oluşturma çağrısı yaptı.

TAHRAN, 10 Nisan (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Müslüman ülkelere, İsrail'e karşı Filistinlileri desteklemek için "ortak ve istikrarlı" bir cephe oluşturma çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Reisi, İran ve Cezayir'in başta Filistin konusu ve Filistinlilerin haklarının korunması olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, Müslüman ülkelerin işbirliğiyle Filistin'in İsraillilerden "kurtulmasını" umduğunu ifade etti.

Telefon görüşmesi geçen hafta İsrail'in Lübnan ve Filistin yönetimindeki Gazze Şeridi'yle olan sınırları boyunca gerginliğin artmasının ardından geldi. Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'deki militanlar İsrail'e roket fırlatmış, İsrail de hava saldırılarıyla karşılık vermişti.

Gerginlik, İsrail'in geçen haftanın başlarında Kudüs'te bulunan ve İsrail-Filistin çatışmasında bir parlama noktası olan kutsal mekan Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemesinin ardından yükselmişti. İsrail polisi, ibadet eden onlarca Filistinliyle çatışmıştı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise "yasaları çiğneyen onlarca gencin" Mescid-i Aksa içinde barikat kurarak halkı "isyana teşvik ettiği" öne sürülmüştü.