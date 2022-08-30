İran Cumhurbaşkanı: İran Nükleer Silah Peşinde Değil

TAHRAN, 30 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın nükleer silah geliştirmeyi amaçlamadığını fakat nükleer teknolojiyi sivil amaçlar için kullanacağını söyledi. Reisi Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer sanayi ve nükleer kapasite, İslam Cumhuriyeti'nin ve İran halkının hakkıdır ve biz defalarca İslam Cumhuriyeti doktrininde nükleer silahların yerinin olmadığını söyledik" dedi. İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin nükleer teknolojiyi tarım, petrol ve doğalgaz, tıp ve diğer birçok sivil sektörde kullanmayı hedeflediğini söyledi. Reisi'ye göre İran hükümeti ve yetkilileri, İran'ın nükleer silahların geliştirilmesi konusundaki tutumunu defalarca dile getirdi. Reisi, İsrail'i İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmasını ve bu alandaki bilgiye erişmesini engellemek istediği için sert şekilde eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı "Ancak bugün bu bilgiye sahibiz ve bu İran'dan alınamaz" dedi.