İran Cumhurbaşkanı: Döviz Piyasasındaki Türbülansa Düşmanlar Neden Oldu

TAHRAN, 3 Mart (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ülkenin döviz piyasasındaki son "türbülansın" "düşmanlar tarafından yönetildiğini" ve "başarısızlığa mahkum" olduğunu söyledi.

TAHRAN, 3 Mart (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ülkenin döviz piyasasındaki son "türbülansın" "düşmanlar tarafından yönetildiğini" ve "başarısızlığa mahkum" olduğunu söyledi.

Reisi'nin İran Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yer alan açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Perşembe günü güneydeki Buşehr vilayetinde düzenlenen bir halk toplantısında yaptığı konuşmada, düşmanların İran'ın ilerlemesini engellemek için "komplolara ve kışkırtıcı eylemlere" başvurduklarını, çünkü İran halkının "bağımsız ve özgür" yaşamasını istemediklerini belirtti.

Reisi, düşmanların İran'ın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesini engellemek için İran piyasasında ve ekonomisinde "kargaşa" yarattığını vurguladı.

Reisi, İran'ın yeterli döviz rezervine sahip olmadığı yönündeki "düşmanların iddiasını" reddederek, ülkenin döviz rezervlerinin "yeterli" olduğunu söyledi.

İran para birimi Pazar günü ABD doları karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 1 ABD doları 600.000 İran riyaline ulaştı. Riyal Perşembe günü toparlandı ve 1 ABD doları 540.000 riyalden işlem gördü.

İranlı yetkililer döviz piyasasındaki çalkantıyı "düşmanların komplolarına" bağladı.

İran'ın petrol ihracatını, bankacılık sektörünü ve İran ekonomisinin diğer alanlarını hedef alan ABD yaptırımları, Washington'un, Tahran ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekildiği Mayıs 2018'den bu yana yoğunlaştı.