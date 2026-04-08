İran Cumhurbaşkanı, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran'ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği" bir çerçevede şekillendiğini ifade ederek, anlaşmayı ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'in "kanının meyvesi" ve "İran halkının sahadaki varlığının bir başarısı" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz."

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar