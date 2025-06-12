İran Cumhurbaşkanı: ABD ile Müzakerelere Bel Bağlamıyoruz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin sorunlarının çözümünde ABD ile müzakerelere güvenmediklerini vurguladı ve ABD'nin baskılarından korkmadıklarını söyledi. Ayrıca, İran'ın ulusal gücüne vurgu yaptı ve ülkeyi kendi gençlerinin ve bilim insanlarının inşa edeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin sorunlarının çözümü için ABD ile müzakerelere bel bağlamadıklarını belirterek, Washington'un baskılarından korkmadıklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "Biz ümidimizi Allah'a besliyoruz, Amerika'ya değil. Bu, dünyayla savaşmak istediğimiz anlamına gelmiyor aksine dünyayla konuşmak istiyoruz ancak zorlamaya, baskıya veya zorbalığa boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "ABD'nin baskılarından korkmuyoruz. Gençlerimiz, yatırımcılarımız, bilim insanlarımız, akademisyenlerimiz ve ülkeleri için hayatlarını feda etmeye istekli insanlarımız var. Ülkeyi onlar inşa edecek." dedi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere devam ederken, bölgede saldırganlığını sürdüren İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı planladığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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