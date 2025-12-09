Haberler

İran, Çin ve Suudi Arabistan Ortak Komitesinin 3. toplantısı Tahran'da gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Çin ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Tahran'da gerçekleştirilen üçüncü ortak komite toplantısında Pekin Anlaşması'na bağlı kalacaklarını ve ilişkileri güçlendirme çabalarını vurguladılar.

İran, Çin ve Suudi Arabistan Ortak Komitesinin 3. toplantısının Tahran'da gerçekleştirildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İran ve Suudi Arabistan'ın "Pekin Anlaşması'nın" hükümlerine bağlı kalacağı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf edecekleri kaydedildi.

Bildiride ayrıca Çin'in, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin çeşitlendirilmesi hususundaki olumlu rolüne vurgu yapıldı.

Pekin Anlaşması

İran ve Suudi Arabistanlı yetkilileri, diplomatik bağları yeniden tesis etmek amacıyla Çin arabuluculuğunda 10 Mart 2023 tarihinde Pekin'de bir araya gelerek anlaşma imzalamıştı.

Bu gelişmenin ardından İran, Riyad'daki Büyükelçiliğini yeniden açmış, Suudi Arabistan da Tahran'daki diplomatik faaliyetlerine tekrar başlamıştı.

Üçlü toplantılar Pekin Anlaşması'nın uygulanmasını takip etmek amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde

Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde! Paraya para demeyecekler
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title