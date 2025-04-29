İran, Çin'in Batı Asya'daki Yapıcı Rolünü Övdü

TAHRAN, 29 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin'in Batı Asya'nın gelişimindeki yapıcı rolünü övdü.

Bekayi pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, Beijing'in Batı Asya'daki rolünün bölge ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek bunun nedeninin Çin'in yıllar boyunca bölgedeki gelişmelerde oynadığı yapıcı tutumuna dayandığını ifade etti.

Sözcü, İran ve Çin arasındaki dostluğun "kadim", ortaklıklarının ise "stratejik" olduğunu vurguladı.

Bekayi, Batılı devletlerin Batı Asya'daki rollerini Çin'inkiyle karşılaştırmaları halinde aradaki farkı göreceklerini de ifade etti.