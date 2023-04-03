İran 'Casus Uçak' Nedeniyle ABD'ye Uyarıda Bulundu

TAHRAN, 3 Nisan (Xinhua) -- İran Deniz Kuvvetleri Pazar günü, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bir "casus uçağın" İran hava sahasına yetkisiz şekilde girdiğini tespit ederek uçağı uyardığını açıkladı.

TAHRAN, 3 Nisan (Xinhua) -- İran Deniz Kuvvetleri Pazar günü, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bir "casus uçağın" İran hava sahasına yetkisiz şekilde girdiğini tespit ederek uçağı uyardığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre İran Deniz Kuvvetleri'nin halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamada, Umman Denizi üzerinde uçuş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait EP-3E uçağının, İran Deniz Kuvvetleri'nin uyarısını aldıktan sonra ülkenin hava sahasını terk ettiği ve uluslararası hava sahasına geri döndüğü kaydedildi.

ABD'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Lockheed EP-3 uçakları, P-3 Orion uçaklarının elektronik sinyal keşif amacıyla kullanılan bir çeşidi.