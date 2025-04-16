İran Büyükelçisi'nden Sosyal Medyadaki Sahte İçeriğe Tepki

İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, İran ile ABD arasında Umman'daki müzakerelerde yer alan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin altın kaplı bir kalemi çaldığına ilişkin yayılan sahte yapay zeka içeriğine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'nin, Umman'daki müzakereler sırasında masadaki altın dolma kalemi cebine koyduğuna dair sosyal medyada yapay zekayla oluşturulmuş sahte görüntü yayınlandı.

Görüntünün yayılmasından sonra açıklama yapan İran'ın Umman Büyükelçisi Ferheng, söz konusu içeriğin İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü üyeleri tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Ferheng, "İran'ın diplomatik sahadaki askerlerine yönelik uydurma ve yalanlar, bu grubun (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve liderlerinin ihanetinin ve alçaklığının bir başka göstergesidir." dedi.