İran Büyükelçisi, İstanbul Valisi ile Ticari İlişkileri Görüştü

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, "İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, görüşmede, iki komşu ülke arasındaki olumlu ilişkilere ve ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarındaki mevcut geniş kapasitelere dikkat çekerek, İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması temennisinde bulundu" açıklamasını yaptı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollahzadeh, dün İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle İstanbul'un İran İslam Cumhuriyeti'nin şehirleriyle kardeş şehir kapasitesinden yararlanılması başta olmak üzere, il düzeyinde iş birliğinin geliştirilmesi yolları ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, görüşmede, iki komşu ülke arasındaki olumlu ilişkilere ve ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarındaki mevcut geniş kapasitelere dikkat çekerek, İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması temennisinde bulundu. İstanbul Valisi Sayın Gül ise, İran İslam Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin en önemli komşularından biri olarak nitelendirirken, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaparak bu hedefin hayata geçirilmesinin tamamen mümkün olduğunu ifade etti."