İran, Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ünitesinde 3. reaktör halkasının montajını tamamladı

İran, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin ikinci ünitesinde inşaat çalışmaları kapsamında reaktör binasının iç koruma kabuğuna ait üçüncü halka bloklarının montajının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, montaj çalışmaları tamamen yerli uzmanlar tarafından yürütüldü.

Reaktör binasının iç koruma kabuğunun üçüncü halkasını oluşturan 12 parça, yağmur ve mevsime özgü şiddetli rüzgarlar gibi olumsuz hava koşullarına rağmen, güvenlik kurallarına tam uyum sağlanarak yerleştirildi.

Üçüncü halkanın montajının tamamlanmasının ardından ikinci üniteye ait blokların birleştirme ve kaynak işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu çalışmaların ilerleyen aylarda tamamlanması ve entegre halkanın oluşturulmasının ardından betonlama aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Diğer yandan üçüncü halkanın yerleştirilmesiyle birlikte reaktör binası odasının yüksekliği 14 metre artarak 40 metreye ulaştı.

Buşehr Nükleer Santrali, İran'ın nükleer enerji altyapısında kilit bir rol oynarken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin elektrik üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.