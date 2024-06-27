İran, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı

İran, Bolivya'daki meşru hükümete yönelik darbe girişimini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kenani, şu ifadeleri kullandı:

"Bolivya'da demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve meşru hükümete yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu ülkede hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesini ve iktidarın yasal hükümete iade edilmesini vurguluyoruz."

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.