İran, BMGK'ya İsrail'in Saldırıları İçin Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yaptı

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İran, İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ve askeri yetkililere suikast girişimlerini kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil bir toplantı yapılmasını talep etti.

İran, İsrail'in saldırıları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK'ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail'in "İran'daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını" kınadı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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Yorumlar (1)

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