İran BM Temsilcisi İravani: İsrail Saldırılarını ABD Desteğiyle Başlattı

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Birleşmiş İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in saldırılarını ABD'den aldığı yeşil ışık ile başlattığını ve kurbanların suçlandığını belirtti. İravani, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in iddialarının yasal temeli olmadığını ifade etti.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in, ABD'den aldığı yeşil ışık ile saldırılarını başlattığını belirterek, çatışmada saldırganın korunduğunu, kurbanın da suçlandığını söyledi.

İravani, BM Güvenlik Konseyinde Suriye üzerine yapılan oturumda İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları konusunda ABD ve Batı ülkelerini eleştirdi.

"İran bu savaşı başlatmadı, İsrail, ABD'den aldığı yeşil ışıktan cesaretlenerek bu saldırganlığı başlattı." diyen İravani, İsrail'in önleyici meşru müdafaa iddiasının da yasal olarak temelsiz olduğunu belirtti.

İravani, "İsrailliler tarafından öne sürülen ve bazı Batılı ülkeler tarafından desteklenen varoluşsal bir tehdit hakkındaki yanlış anlatı, saldırganlığı meşrulaştırmak ve İsrail'in vahşetlerini gizlemek için bir örtbastan başka bir şey değildir." dedi.

Dünyanın Gazze'de gördüğü aynı utanç verici anlatının İran'a saldırılar konusunda da tekrarlandığını ifade eden İravani, "Tehlikeli bir rol değişimine tanık oluyoruz, saldırgan korunuyor ve kurbanlar suçlanıyor." diye konuştu.

İravani, ABD'nin iyi niyetle hareket etmesi ve iddia ettiği gibi diplomasiye gerçekten bağlı kalması halinde, İsrail'i saldırganlığını durdurmaya zorlayabileceğini söyledi.

Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden Tahran'dan tahliye çağrısı yapmasına da dikkati çeken İravani, "Böyle bir tehdit sivilleri hedef alan kasıtlı politikayı da yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İravani, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze, Suriye ve Yemen'deki acı dolu suçlarına karşı uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki en temel görevinde sürekli başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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