İran BM Kadın Komisyonundan çıkarılma kararını 'hukuki dayanaktan yoksun' olarak niteledi

İran, "kadın hakları ihlalleri" nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonundan çıkarılma kararının "siyasi saiklerle" alındığını savunarak ABD yönetimini suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin 2011'den bu yana iki dönemdir üye olduğu BM'deki Kadının Statüsü Komisyonundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

Kenani, ABD'nin "siyasi girişimi" olarak nitelediği kararı, "hukuki dayanaktan yoksun ve BM tüzüğüne aykırı" kabul ettiklerini belirterek kınadıklarını aktardı.

Kararın, "uluslararası kurumların gelecekte suistimal edilmesinin yolunu açacağına" kaydeden Kenani, "ABD'nin İran'a karşı bu taraflı tavrı, uluslararası kurumlarda tek taraflı siyasi talepler dayatma ve seçim prosedürünü yok sayma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, "ABD'nin İran'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik kapsamlı ve uzun vadeli çabalarda bulunduğunu ve uyguladığı tek taraflı yaptırımlarla kadınlar başta olmak üzere İran ulusunun haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.

Kenani, karara destek vermeyen ve lehte oy kullanmayan ülkelere teşekkür etti.

ABD'nin hazırladığı karara 29 ülke destek verdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2 Kasım'da İran'ın BM Kadının Statüsü Komisyonundan çıkarılması için çalışacaklarını duyurmuştu.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), İran'ın, 2022-2026 döneminin geri kalanı için BM Kadının Statüsü Komisyonundan "derhal yürürlüğe girecek şekilde çıkarılması" yönünde ABD tarafından hazırlanan kararı dün oylamıştı.

54 üyeli ECOSOC'da 29 üye ülke karar lehine oy verirken Rusya ve Çin dahil olmak üzere 8 üye aleyhte oy kullanmış, 16 üye ülke ise çekimser kalmıştı.

45 üyeli BM Kadının Statüsü Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesi için faaliyet yürütüyor.

Karar, İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra başlayan, yaklaşık 3 aydır devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sırasında alındı.