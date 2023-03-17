İran: Birleşik Arap Emirlikleri'ne Büyükelçiyi Yakında Göndereceğiz

TAHRAN, 17 Mart (Xinhua) -- İran, yakında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi gönderecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Perşembe günü yaptığı açıklamada İran'ın büyükelçi atamasını gerçekleştirdiğini ve büyükelçinin Abu Dabi'ye gönderilmesi sürecinin son aşamada olduğunu söyledi.

Kani söz konusu açıklamayı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin Perşembe günü BAE ziyaretinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşme üzerine yaptı.

BAE, iki ülkenin ilişkilerini bir alt seviyeye indirmesinden yıllar sonra Ekim 2022'de İran büyükelçisini yeniden atadı.

Suudi Arabistan önde gelen bir Şii din adamını idam etmesinin ardından İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolara tepki olarak 2016 yılında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, ardından BAE de İran'la olan ilişkilerini bir alt seviyeye indirmişti.