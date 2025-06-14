İran, Bir İsrail F-35 Savaş Uçağını Daha Düşürdü

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İran ordusu, bir İsrail F-35 savaş uçağını düşürdüğünü ve pilotunu gözaltına aldığını iddia etti. Bu, İran medyasının önceki gün de iki F-35 jetinin düşürüldüğünü bildirmesinin ardından gelen bir gelişme.

(ANKARA) – İran merkezli Nour News, İran ordusunun bugün bir İsrail F-35 savaş uçağını daha düşürdüğünü ve pilotunu gözaltına aldığını ileri sürdü.

İran devlet televizyonu Press TV, uçağın İran hava savunması tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü, pilotunun da gözaltına alındığını yazdı. İran resmi medyası, dün gece de iki adet F-35 jetinin düşürüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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