İran: Batılı Ülkelerin Askeri Yardımı Yeni Saldırı İhtimalini Artırıyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Vahid Ahmedi, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin İsrail'e askeri teçhizat sevkiyatının İran'a yeni bir saldırı ihtimalini artırdığını söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Ahmedi, İsrail'in İran'a yeni bir saldırı olasılığını değerlendirdi.

İsrail'in saldırılarını, yeniden güç toplamak ve askeri imkanlarını artırmak için durdurduğunu öne süren Ahmedi, "Elde ettiğimiz verilere göre, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerden askeri teçhizatlar kargo uçaklarıyla Tel Aviv'e sevk ediliyor. Bu durum, İran'a yönelik yeni bir saldırının hazırlığı anlamına gelebilir." dedi.

Ülkesinin bu olası saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu dile getiren Ahmedi, "İran bu sefer yeni ve gelişmiş imkanlarla karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

"Casuslar en ağır şekilde cezalandırılmalı"

İran'da casusluk faaliyetlerine karşı tolerans gösterilmeyeceğini dile getiren Ahmedi, "Sızma ve casusluk ülkemiz için ciddi bir güvenlik sorunudur. Tespit edilen casuslar, yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Ahmedi ayrıca, ülkedeki yasal statüye sahip yabancı uyrukluların da sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiğini belirterek, "Bu kişilerin ülkedeki hareket alanı sınırlandırılmalı, geçmiş kayıtları, giriş yöntemleri, faaliyet türleri ve bağlantıları dikkatle izlenmelidir." ifadelerini kullandı.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.