İran: Batılı taraflar geçerli bir siyasi irade gösterirse nükleer anlaşma mümkün

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, "Batılı tarafların geçerli bir siyasi irade göstermesi halinde nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, "Batılı tarafların geçerli bir siyasi irade göstermesi halinde nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin 5'inci yıl dönümünde Twitter hesabından askıya alınan müzakere sürecini değerlendirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayladığı ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilerek, "uluslararası hukuka darbe indirdiğini" savunan Kenani, "O zamandan beri ABD bu hukuksuz eylemini telafi etmedi." ifadesini kullandı.

Bakıri, "İhlalde bulunan tarafların geçerli bir siyasi irade göstermesi halinde temel unsuru yaptırımların etkin ve kalıcı olarak kaldırılması olması gereken anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması mümkün olacaktır. Hiçbir fırsat daimi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 8 Mayıs 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek bu ülkeye yeniden yaptırımlar uygulamıştı.

İran da buna karşılık 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki faaliyetlerini askıya almaya başlamıştı. İran, anlaşmada 3,67 oranında uranyum zenginleştirmeye izin verilmesine rağmen bu süreçte yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer tesislerinde yüzde 84 zenginleştirilmiş "parçacıkların" tespit edildiğini duyurmuştu.

Trump sonrasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmasının ele alındığı nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alınmıştı.