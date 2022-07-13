İran, Batı'nın Yüzyıllar Boyunca Süren Çevre Tahribatı Geçmişini Eleştirdi - Haberler

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İran, Batı'nın Yüzyıllar Boyunca Süren Çevre Tahribatı Geçmişini Eleştirdi

Xinhua - Güncel
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İran, Batı'nın Yüzyıllar Boyunca Süren Çevre Tahribatı Geçmişini Eleştirdi

TAHRAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Salı günü yaptığı açıklamada Batılı ülkeleri yüzyıllar boyunca dünya genelinde çevre tahribatında önemli bir rol oynamakla suçladı.

TAHRAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Salı günü yaptığı açıklamada Batılı ülkeleri yüzyıllar boyunca dünya genelinde çevre tahribatında önemli bir rol oynamakla suçladı. Ülkenin başkenti Tahran'da düzenlenen çevre sorunları konulu bölgesel bir toplantıda konuşan Reisi, "Yüzyıllar boyunca Batılı yönetimlerin hegemonik yaklaşımı ve doğal kaynaklara sınırsız saldırıları çevre sorunlarının ana faktörlerinden biri oldu" dedi. İran Cumhurbaşkanı, Batı'nın "çevrenin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alması" gerektiğini söyledi ve Batılı ülkeleri teknoloji alanında "yeni sömürgecilik" için çevre faktörünü kullanmaktan uzak durmaya çağırdı. Reisi, sayısı gittikçe artan toz fırtınaları krizi, iklim değişikliği ve biyolojik kaynakların kirlenmesinin de aralarında olduğu bazı bölgesel çevre sorunlarına da dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, problemlerin çözümünün bölgesel ve dünya çapında kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak "çevre konularını çözme mekanizmasının bölgesel işbirliği ve yakınlaşmaya bağlı olduğunu" söyledi. "Daha İyi Bir Gelecek İçin İşbirliği" temalı bölge ülkelerinin Çevre Bakanları Oturumu, 11 bölge ülkesinden bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla Salı günü Tahran'da gerçekleştirildi.

Xinhua / Güncel

İbrahim Reisi Tahran İran Güncel Haberler

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