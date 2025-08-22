İran Batı Hava Sahasını Askeri Tatbikatlar İçin Kapattı
İran, 21-22 Ağustos tarihleri arasında batı hava sahasını askeri tatbikatlar nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu. Bu çerçevede bir NOTAM yayınlanarak havacılara bilgi verildi.
İran, ülkenin batı hava sahasını askeri tatbikatlar için geçici olarak kapattı.
İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.
Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.
İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel