İran Batı Hava Sahasını Askeri Tatbikatlar İçin Kapattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 21-22 Ağustos tarihleri arasında batı hava sahasını askeri tatbikatlar nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu. Bu çerçevede bir NOTAM yayınlanarak havacılara bilgi verildi.

İran, ülkenin batı hava sahasını askeri tatbikatlar için geçici olarak kapattı.

İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.

Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.

İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i turu tehlikeye soktu

Avrupa'dan elenebilir! Turu tehlikeye soktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.