İran Batı Hava Sahasını Askeri Tatbikatlar İçin Kapattı

İran, ülkenin batı hava sahasını askeri tatbikatlar için geçici olarak kapattı.

İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.

Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.

İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.