İran Başsavcısı, gösterilerde şiddete karışanların 'en ağır şekilde' cezalandırılmasını istedi

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, gösterilerde gözaltına alınanlardan sabıkası olmayan ve aleyhinde suç delili bulunmayanların serbest bırakılmasın, şiddet olaylarına karışanların ise en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, gösterilerde gözaltına alınanlardan sabıkası olmayan ve aleyhinde suç delili bulunmayanların serbest bırakılmasın, şiddet olaylarına karışanların ise en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Başsavcı Muntazeri, protestolarda gözaltına alınan kişilerle ilgili ülke genelindeki devrim ve genel savcılıklara genelge gönderdi.

Sabıka kaydı, aleyhinde şiddet olaylarına karıştığına dair tanık, istihbarat veya güvenlik güçlerinin raporu ve suç işlediğine dair ikna edici delil bulunmayanların serbest bırakılması gerektiğini belirten Muntazeri, aleyhinde yeterli delil olan kişilerin duruşma tarihine kadar tutuklu kalmasını ve mahkemelerde de indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.