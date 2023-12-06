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İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan 2 Tankere El Koydu

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İran'ın Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koyduğu duyuruldu. Tankerlerdeki mürettebat gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koyduğu duyuruldu.

Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası güneyinde; biri 2 milyon 280 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 13 kişilik yabancı mürettebatı bulunan ve diğeri 2 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 21 kişilik mürettebatı bulunan 2 tanker ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tankerlerdeki mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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