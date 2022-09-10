İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan yabancı bir tekneyi alıkoydu Güncel Haberler İran'ın, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt taşıdığı" iddia edilen yabancı bir tekneyi alıkoyduğu ve teknedeki 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İran'ın, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt taşıdığı" iddia edilen yabancı bir tekneyi alıkoyduğu ve teknedeki 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran kıyılarına 60 mil mesafede düzenlediği operasyon sonucu teknede, 757 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Zirahi, teknedeki yabancı uyruklu 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Zirahi, gözaltına alınan mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Dursun Devrim Muhafızları Basra Körfezi İran Güncel Haberler

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