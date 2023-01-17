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İran Basra Körfezi'nde askeri tatbikat düzenledi

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İran Basra Körfezi'nde askeri tatbikat düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde askeri tatbikat yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde askeri tatbikat yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, tatbikatta seyir füze sistemleri, savaş gemileri, füze rampaları ve silahlı insansız hava araçlarının test edildiğini söyledi.

Tengsiri, Basra Körfezi'ndeki tatbikat kapsamında belirlenen hedeflerin seyir füzeleri ve çeşitli roketlerle vurulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Devrim Muhafızları Basra Körfezi İran Güncel Haberler

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