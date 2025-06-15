İran Başkanı Pezeşkiyan, Irak'tan Hava Sahasını Güçlendirmesini İstedi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak İran'a yönelik saldırılarına karşı Irak'ın hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ın, İsrail saldırılarına karşı, hava sahasını ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Pezeşkiyan, Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları, uluslararası hukuk ve normları tanımayan açık bir saldırganlık örneği olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Irak hükümetinin, ülkenin hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını istedi.

"Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki kararlı bir şekilde karşılık verdik." diyen Pezeşkiyan, "Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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