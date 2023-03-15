İran: Bahreyn ile İlişkileri Normalleştirmeye Yönelik 'Güzel' Diplomatik Adımlar Atılıyor

TAHRAN, 15 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Bahreyn ile olan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik "güzel" diplomatik adımların atıldığını söyledi.

TAHRAN, 15 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Bahreyn ile olan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik "güzel" diplomatik adımların atıldığını söyledi.

Kenani söz konusu açıklamayı Salı günü İran'ın devlete ait, Arapça yayın yapan El-Alem haber kanalına verdiği röportajda yaptı. Sözcü, İran'ın Bahreyn ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştireceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Kenani, İran hükümetinin, bölgedeki tüm devletlerle ilişkilerini ortak çıkarlar temelinde geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü düzenlediği haftalık basın toplantısında ise Kenani, İran ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yakın zamanda gerçekleştirilen normalleşmenin, İran ile Bahreyn arasında bir yakınlaşmaya yol açmak gibi bölgede başka pozitif etkilerinin olacağını ifade etmişti.

Salı günü medyada yer alan haberlerde, İran ile Bahreyn arasında ikili ilişkilerin eski haline getirilmesine yönelik doğrudan görüşmelerin gerçekleştirilmekte olduğu ve sonuçların yakın gelecekte duyurulmasının beklendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar olmuş, bunun üzerine Suudi Arabistan Tahranla ilişkilerini kesmiş, ardından Bahreyn de 2016'da aynı yolu izlemişti.

Çin, Suudi Arabistan ve İran, Cuma günü yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan ile İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Çin, Suudi Arabistan ve İran tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 6-10 Mart tarihlerinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen görüşmelerde Suudi Arabistan heyetine Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed Al-İban'ın, İran heyetine ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani'nin başkanlık ettiği ifade edildi.