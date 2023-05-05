Üye Girişi
Haberi Paylaş
İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Güncel Haberler

İran, Tahran ve Tebriz'de görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İran, Tahran ve Tebriz'de görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran ve Tebriz'deki 4 diplomatı istenmeyen kişi kabul edilerek, geçen ay sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Azerbaycan'da 4 İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karşılık atıldığı belirtildi.

Azerbaycan, 27 Ocak'ta Tahran Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının ardından 29 Ocak'ta personelini bu ülkeden çekmiş, 6 Nisan'da da İran'ın Bakü Büyükelçiliğindeki 4 İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeden ayrılmalarını istemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Azerbaycan Tebriz Tahran İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title