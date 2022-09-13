İran: Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişik kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

Kenani, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.