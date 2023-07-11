İran, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Silahlı Saldırının Ardından "Maksimum Güvenlik" Sözü Verdi

TAHRAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne "maksimum güvenlik" sağlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kenani, Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı. Kenani, Tahran'da Ocak ayında Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen kanlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakü, saldırının ardından büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.

İran'ın kendi topraklarındaki diplomatik misyonların güvenliğini sağlama sorumluluğunun son derece farkında olduğunu vurgulayan Kenani, ülkesinin bu sorumluluğa uygun hareket edeceğini belirtti.

Kenani, Tahran ve Bakü'nün, ikili ilişkilerinde yaşananları ve özellikle de elçiliğe düzenlenen "talihsiz" saldırıyla ilgili meseleleri geride bırakma konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Kenani ayrıca, geçen hafta Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Ofisi Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "olumlu ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan, 27 Ocak'ta gerçekleştirilen ve bir misyon görevlisinin ölümüne, ikisinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Bakü saldırının bir "terör olayı" olduğunu savunan Tahran, soruşturmalar sonucunda saldırganın "kişisel ve ailevi" sebeplerle bu eylemi yaptığının ortaya çıktığını belirtmişti.