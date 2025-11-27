İran, Avustralya'nın Devrim Muhafızları Ordusu'nu Terör Listesine Alma Kararını Kınadı

İran, Avustralya'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alma kararını şiddetle kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Söz konusu adımın uluslararası hukuk ve devlet egemenliği ilkeleriyle bağdaşmayan bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, bazı Avustralyalı siyasetçilerin İsrail'in İran karşıtı kampanyalarından etkilendikleri kaydedildi.

Yeni Güney Galler (New South Wales) Polis Teşkilatının 25 Ekim 2025'te, İran'ın Avustralya'daki Yahudi hedeflerine yönelik iddia edilen eylemlere karıştığı yönündeki suçlamaların "temelsiz" olduğu savunulan açıklamada, polis yetkililerinin, "İran'ın söz konusu iddialarla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını" açıkladığı hatırlatıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör destekçisi" olarak tanıdığını ve bu gücü terör listesine dahil ettiğini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'ı ülkesinde en az 2 Yahudi karşıtı saldırı düzenlemekle suçlamış, hükümetin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için yasa çıkaracağını dile getirmiş ve İran'ın Kanberra Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi planladıklarını duyurmuştu.