Haberler

İran, Avustralya'nın Devrim Muhafızları Ordusu'nu Terör Listesine Alma Kararını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Avustralya'nın Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alma kararını uluslararası hukuka ve egemenlik ilkelerine aykırı bularak kınadı. Avustralya'nın iddialarını 'temelsiz' olarak nitelendirirken, polis yetkililerinin İran ile suçlamalar arasında herhangi bir bağlantı bulamadığını hatırlattı.

İran, Avustralya'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alma kararını şiddetle kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Söz konusu adımın uluslararası hukuk ve devlet egemenliği ilkeleriyle bağdaşmayan bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, bazı Avustralyalı siyasetçilerin İsrail'in İran karşıtı kampanyalarından etkilendikleri kaydedildi.

Yeni Güney Galler (New South Wales) Polis Teşkilatının 25 Ekim 2025'te, İran'ın Avustralya'daki Yahudi hedeflerine yönelik iddia edilen eylemlere karıştığı yönündeki suçlamaların "temelsiz" olduğu savunulan açıklamada, polis yetkililerinin, "İran'ın söz konusu iddialarla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını" açıkladığı hatırlatıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör destekçisi" olarak tanıdığını ve bu gücü terör listesine dahil ettiğini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'ı ülkesinde en az 2 Yahudi karşıtı saldırı düzenlemekle suçlamış, hükümetin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için yasa çıkaracağını dile getirmiş ve İran'ın Kanberra Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.