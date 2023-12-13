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İran, Avrupa Komisyonu'nun yeni yaptırımlarını kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdikleri iddiasıyla İranlı kişi ve kurumlara uyguladığı yeni yaptırımları güçlü şekilde kınadı.

TAHRAN, 13 Aralık (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Komisyonu'nun "Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdikleri yönündeki mesnetsiz iddiaya" dayanarak İranlı kişi ve kurumlara uyguladığı yeni yaptırımları güçlü şekilde kınadı.

Kenani, Salı günü İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin Pazartesi günü aldığı karara karşı söz konusu ifadeleri kullandı. Karar, Ukrayna çatışmasında Rusya'nın kullandığı "insansız hava araçlarının İran tarafından geliştirilmesi ve üretimine dahil olan altı kişi ve beş kuruma" karşı kısıtlayıcı önlemler uygulanmasını öngörüyor.

Kenani, "belirli siyasi hedefleri" gerçekleştirmeyi amaçlayan bu kararın başarısızlığa uğrayacağını ve Tahran ile Avrupa arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

Sözcü, İran'ın Rusya-Ukrayna çatışmasına karşı çıkma yönündeki ilkeli duruşunu vurgulayarak, farklılıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini yineledi.

Kenani, İran'ın Avrupa Birliği yaptırımlarına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Ukrayna'nın yanı sıra bazı Batılı ülkeler de İran'ı devam eden Ukrayna çatışmasında kullanılmak üzere Rusya'ya intihar droneları ihraç etmekle suçluyor. Suçlamaları "mesnetsiz" olarak niteleyip defaatle reddeden İran, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından aylar önce Rusya'ya yalnızca "sınırlı sayıda" drone verdiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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