İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı UAEA'yı eleştirdi Güncel Haberler İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'da nükleer alanda yaptığı incelemelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'da nükleer alanda yaptığı incelemelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İslami, UAEA'nın ülkesindeki nükleer faaliyetleri inceleme çalışmalarını eleştirdi. İslami, "İran, dünya nükleer kapasitesinin yüzde 2'sinden daha azına sahip ancak dünya genelindeki teftişlerin yüzde 25'i ülkemizde gerçekleştirildi." dedi. Ülkesinin nükleer enerji faaliyetinin bomba yapımıyla ilişkisi olmadığını savunan İslami, "Bomba yapımı söylentilerini öne sürerek nükleer enerji teknolojisine ulaşmamızı istemiyorlar." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı İran Güncel Haberler

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