Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı UAEA'yı eleştirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı UAEA'yı eleştirdi

Güncel Haberler

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'da nükleer alanda yaptığı incelemelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'da nükleer alanda yaptığı incelemelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İslami, UAEA'nın ülkesindeki nükleer faaliyetleri inceleme çalışmalarını eleştirdi.

İslami, "İran, dünya nükleer kapasitesinin yüzde 2'sinden daha azına sahip ancak dünya genelindeki teftişlerin yüzde 25'i ülkemizde gerçekleştirildi." dedi.

Ülkesinin nükleer enerji faaliyetinin bomba yapımıyla ilişkisi olmadığını savunan İslami, "Bomba yapımı söylentilerini öne sürerek nükleer enerji teknolojisine ulaşmamızı istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title