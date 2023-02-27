İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: İran Nükleer Ürün ve Teknoloji İhraç Etmeye Çalışıyor

TAHRAN, 27 Şubat (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "bir yanda ülkenin nükleer alandaki ilerlemesini engellemek isteyen düşmanlarının yürüttüğü 'propaganda savaşı' sürerken, diğer yanda İran'ın nükleer ürünlerini ve teknolojisini ihraç etmeye çalıştığını" söyledi.

TAHRAN, 27 Şubat (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "bir yanda ülkenin nükleer alandaki ilerlemesini engellemek isteyen düşmanlarının yürüttüğü 'propaganda savaşı' sürerken, diğer yanda İran'ın nükleer ürünlerini ve teknolojisini ihraç etmeye çalıştığını" söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre İslami bu açıklamaları Pazar günü Shahid Beheshti Üniversitesi'nde düzenlenen 29. İran Nükleer Konferansı'nda yaptı.

İslami, ülkenin nükleer ürünlerini ve teknolojisini ihraç etme arayışında olduğunu belirterek, İran'ın şu anda radyofarmasötikler ve bazı nükleer ekipmanları ihraç ettiğini de bildirdi.

İslami, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastleri ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları da, nükleer teknolojisinin ilerlemesini engellemek için düşmanları tarafından alınan önlemler şeklinde tanımladı.

İran'ı nükleer silah geliştirmekle suçlayan ABD ile Batılı müttefikleri, ülkenin nükleer faaliyetlerini durdurmak amacıyla Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uyguluyor.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu, hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını söyleyerek iddiaları "temelsiz" ve yaptırımları "yasadışı" diye tanımlıyor ve reddediyor.