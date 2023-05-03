İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Batı'nın 'Barışçıl' Nükleer Programımıza Dair Suçlamaları 'Mesnetsiz'

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Muhammed İslami, Batı'nın İran'ın "barışçıl" nükleer programına yönelik "mesnetsiz" suçlamalarını eleştirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Salı günü başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İslami, kurumun Batı tarafından İran'ın nükleer programıyla ilgili çıkarılan "tantanaya" son vermeye kararlı olduğunu söyledi.

İslami, bazı ülkelerin nükleer teknoloji ve kapasitelerini para harcayarak elde ettiğini, İran'ın ise "yüksek itibarını" yerli uzmanların çabalarıyla kazandığını kaydetti.

İslami, kendi görev süresi boyunca, İAEK'in, halkın yaşam standardını iyileştirme ve elle tutulur etkiler bırakma yolunda İran nükleer enerjisinin fayda sağlayabilecek yönlerini sunmaya çalıştığını belirtti.

İslami, İAEK'in 20 yıllık vizyonuyla beraber nükleer sektördeki plan odaklı hareket ve yaklaşımları özetleyen stratejik bir belgenin hazırlanması da dahil olmak üzere bu alana özel yatırım yapıldığını kaydetti.

İslami, kurumun araştırma ve endüstriyel kapasitelerini genişletmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu geçen yıl Kasım ayında İran'ı, ülkenin "beyan edilmemiş üç sahasında" bulunan "uranyum izleri" konusunda teşkilatın müfettişleriyle işbirliği yapmaya çağıran bir karar almıştı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Mart ayı başlarında İran'a yaptığı iki günlük ziyaret sırasında iki taraf, İran'ın işbirliğine ve UAEA'nın denetimlerine daha açık olmasına dayalı olarak daha fazla etkileşim kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.