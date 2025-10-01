Haberler

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Casusluk Cezalarını Artırdı

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi, İsrail ve düşman ülkeler için casusluk cezalarının artırılmasını ve sivil amaçlı insansız hava araçlarının düzenlenmesine ilişkin yasa tasarılarını onayladı.

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), "İsrail ve düşman ülkeler için casusluk ve işbirliğinin cezalarının artırılması" ve "sivil amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) düzenlenmesine" ilişkin yasa tasarılarını onayladı.

Konsey'e ait "shora-gc" internet sitesine konuşan AKK Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, konuya ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu iki tasarının daha önce bazı belirsizlik ve eksiklikler nedeniyle İran Meclisine geri gönderildiğine işaret eden Nazif, Meclis tarafından yapılan değişikliklerin ardından tekrar incelenen "İsrail rejimi ve düşman ülkeler için casusluk ve işbirliğinin cezalarının artırılması" ile "sivil amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) düzenlenmesine" ilişkin iki tasarının AKK tarafından onaylandığını söyledi.

Söz konusu yasa tasarıları, İsrail'in haziran ayında İran'a saldırılarıyla başlayan 12 günlük savaş döneminde İran Meclisi tarafından kabul edilmişti.

İran'da, Mecliste kabul edilen yasa tasarıları, AKK'nin onayına sunuluyor. AKK tarafından onaylanan yasa tasarıları, Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
