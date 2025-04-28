Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

İran, Altyapısına Yönelik Siber Saldırıyı Önledi

İran, Altyapısına Yönelik Siber Saldırıyı Önledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ülkesinin altyapısına yönelik karmaşık bir siber saldırının engellendiğini açıkladı. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Behzad Ekberi, saldırının tespit edildiğini ve önleyici tedbirlerin alındığını belirtti.

İran, ülkenin altyapısına yönelik kapsamlı bir siber saldırının engellendiğini duyurdu.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Behzad Ekberi, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "karmaşık ve kapsamlı" olarak nitelendirdiği bir siber saldırının dün önlendiğini belirtti.

Ekberi, açıklamasında, "Allah'ın yardımıyla, İletişim Altyapı Şirketi ile İletişim Bakanlığının güvenlik ve teknik ekiplerinin çalışmalarıyla dün ülke altyapısına yönelik kapsamlı ve karmaşık siber saldırılardan biri tespit edilerek önleyici tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.