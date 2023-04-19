İran, Alçak İrtifa İnsansız Hava Araçlarını Tespit Edebilen Radar Sistemini Tanıttı

TAHRAN, 19 Nisan (Xinhua) -- İran, alçak irtifada uçan mikro hava araçlarını tespit edebilen yerli radar sistemini tanıttı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda Salı günü yayımlanan habere göre Şehid Jalilvand olarak adlandırılan radar sistemi, her yıl 18 Nisan'da kara, deniz, hava ve hava savunma kuvvetlerinin geçit töreniyle kutlanan Ulusal Ordu Günü'nde düzenlenen bir merasimde tanıtıldı.

Radar sistemi üç boyutlu hedef tespiti, hızlı tepki operasyonları için taktiksel kabiliyet, uzun dayanıklılık ve hassas açı ölçümü için modern tekniklerin ve elektronik harbe karşı koyma ekipmanlarının kullanımı gibi özelliklere de sahip.

Ajans, orta menzilli fazlı dizi radar sisteminin, İran ordusunun hava savunma sisteminin tespit yeteneklerini artırdığını ve alçak irtifa mikro hava araçlarını tespit edebilmelerini sağladığını bildirdi.

İran'nın IRIB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçit töreni sırasında İran ordusu yerli füzeler, tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemi gibi diğer gelişmiş ekipman, silah ve cephaneler de sergiledi.