İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

İran, Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda patlama haberlerinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Son olarak ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camiye düzenlenen ve en az 31 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına işaret eden Hatibzade, ülkesinin saldırıyı kınadığını belirterek, yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews"in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'da son haftalarda terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıların, bölgedeki istikrarsızlığı artırmak amacıyla ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde bugün düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada da en az 31 kişi yaşamını yitirmiş, 80 kişi yaralanmıştı. Mezar-ı Şerif kentindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.