İran Açlık Grevindeki Filistinli Tutuklunun Hapishanede Ölmesinden Dolayı İsrail'i Kınadı

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin İslami Cihad hareketinin önde gelen liderlerinden Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesi sebebiyle İsrail'i kınadı.

Kenani, 86 gündür açlık grevinde olan Adnan'ın Salı günü hapishanede ölmesi üzerine, İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü bir yazılı açıklama yayımladı.

Sözcü, Adnan'ın İsrail hapishanesindeki "şehadetinin", mazlum Filistin halkının direnişinin "haklılığını" bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Filistin vatandaşı olan Adnan'ın tutuklanmasının ve İsraillilerin ona uyguladığı muamelenin, İsrail'in son 70 yıldır Filistinlilere yönelik "insanlık dışı ve şiddet içeren" tutumunun açık bir göstergesi olduğunu kaydeden Kenani, bunun "insanlık suçu" oluşturduğunu dile getirdi.

Sözcü, uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin İsrail'in eylemleri karşısında sessiz kalmasının, İsrail'i aynı şekilde davranmaya teşvik edeceğini belirtti.