İran: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Uçak ağır hasar aldı ancak düşme ihtimali yüksek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının, İran'ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

Aynı şekilde, İran medyası, ABD'ye ait F35 uçağının vurulduğu anlara ait olduğu aktarılan hava savunma sistemlerinin termal kamerasıyla kaydedilmiş, bir savaş uçağının uçaksavar füzesiyle hedef alındığı görüntüler paylaştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: Baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu