İran: ABD Yaptırımları Ülkedeki Çevre Sorunlarını Artırıyor

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, İranlıların hayatına ve refahına zarar vererek İran'daki çevreyi olumsuz etkileyen yaptırımları nedeniyle ABD'yi suçladı.

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, İranlıların hayatına ve refahına zarar vererek İran'daki çevreyi olumsuz etkileyen yaptırımları nedeniyle ABD'yi suçladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Perşembe günü yayımladığı habere göre Iravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi'ye yazdığı mektubunda söz konusu ifadeleri kullandı.

İranlı diplomat, ABD'den İran'a yönelik uluslararası hukuka ve BM Anlaşması'na aykırı bütün "yasadışı" yaptırımları kaldırmasını istedi.

Iravani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ülkedeki çevre sorunlarını artırdığını ve İran vatandaşlarının sağlığını riske attığını ifade etti.

Büyükelçi, ABD yaptırımlarının İran'daki çevre projelerine yönelik yabancı yatırımları engellediğini, ülkenin bölgedeki modern teknolojilere erişimini bloke ettiğini ve İranlı bilim insanlarını yurtdışındaki ortak çevre araştırma projelerine katılmaktan mahrum bıraktığını belirtti.

Iravani, ABD'nin zorlayıcı önlemlerinin, İran'ı sera gazı emisyonunu en aza indirmek için temiz enerjilere erişimden alıkoyan, çevre projelerinin uygulanmasını engelleyen ve İranlıların sağlık ve refahına zarar veren "yıkıcı" etkileri olduğunu vurguladı.

20 Aralık 2022'de BM insan hakları uzmanlarından oluşan bir grup, "ABD yaptırımları İran'ın araç emisyonlarını azaltacak ekipman ve teknoloji edinmesini imkansız hale getirirken, insanlar benzini verimsiz şekilde yakan eski araçları daha uzun süre kullanmak zorunda kalıyor. Bu yüzden başkent Tahran'ın dünyanın en kirli havaya sahip kentlerinden biri olmasına şaşmamalı" şeklinde açıklama yapmıştı.