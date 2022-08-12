Haber : İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu

 - Güncelleme:
İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Malezya'da İran uçaklarına yakıt verilmemesi üzerine bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Malezya'da İran uçaklarına yakıt verilmemesi üzerine bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

İran'ın yarı resmi İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Havayolları Şirketleri Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle Malezya uçuşlarını askıya aldıklarını belirtti.

ABD tarafından Malezya havalimanlarındaki akaryakıt şirketlerinin İran uçaklarına yakıt sağlamaları halinde yaptırıma tabi olacakları bilgisi verildiğini aktaran Samani, "Amerikalılar ile iş birliği yapan Malezya artık İran Havayollarına yakıt sağlamamaktadır. İran uçaklarına yakıt verilmediği için bugün İran Havayolları'nın Malezya'ya son uçuşu gerçekleşecek." dedi.

Washington yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yönelik sivil havacılık sektörünü de kapsayan ağır yaptırımları devreye sokmuştu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Nisan 2021 itibarıyla Avrupa Birliği'nin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamış ancak -şu ana kadar- nihai anlaşmaya varılamamıştı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Avrupa Birliği Malezya İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title