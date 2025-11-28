Haberler

İran, ABD Vizesi Yüzünden Dünya Kupası Kura Çekimine Katılmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin heyet üyelerine vize vermemesi nedeniyle gelecek hafta Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı aldı. Federasyon, kararın sporla ilgili olmadığını belirtti.

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin, heyetin bazı üyelerine vize vermemesi üzerine gelecek hafta Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı aldığını açıkladı.

Federasyon sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, FIFA'ya kararın sporla ilgili olmadığının bildirildiğini ve İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını ifade etti.

Alevi, "Futbol Federasyonu, son iki gündür FIFA Başkanı Sayın İnfantino ve FIFA Genel Sekreterliği ile resmi yazışmalar yürüttü ve konu resmi olarak kendilerine iletildi. FIFA'nın yanıtı da bu kurumun konuyu takip ettiğini gösteriyor. " dedi.

İran medyası, Federasyon Başkanı Mehdi Tac dahil olmak üzere bazı heyet üyelerine ABD tarafından vize verilmediğini bildirmişti. Tac, dün yaptığı açıklamada, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini ve bu durumu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ilettiklerini söylemişti.

ABD, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.