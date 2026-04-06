İran, ABD ve İsrail'in nükleer tesislerine saldırılarına UAEA'nın "kayıtsızlığını" eleştirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarının "savaş suçu" olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırılara "kayıtsız kalmasını" eleştirdi.

İslami, UAEA Başkanı Grossi'ye gönderdiği mektupta, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin 1. Ünitesi çevresindeki bölgeye yaptığı son saldırıyı protesto etti.

Santrale bugüne kadar 4. kez saldırı düzenlendiğini hatırlatan İslami, saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ve bir "savaş suçunun örneği" olarak nitelendirerek, Ajansın bu eylemi kesin bir şekilde kınamasını istedi.

İslami, saldırıların çalışan bir reaktörden geniş çaplı radyoaktif madde salınımına yol açabileceğini, bunun da insanlar, çevre ve hatta komşu ülkeler için onarılamaz sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca, bu saldırılara karşı UAEA ve Başkanı Grossi'nin "kayıtsızlığını" eleştirerek, bu saldırgan eylemleri açıkça kınamadan sadece "derin endişe" ifade etmenin yeterli olmadığını ve bu yaklaşımın saldırganları bu saldırıları tekrarlamaya teşvik edebileceğine ve UAEA'nın saldırganlarla "açık bir işbirliği biçimi" olarak kabul edileceğine dikkati çekerek, İran'ın egemen haklarını savunmak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
