İran, ABD Üssüne Saldırmadan Önce Katar'ı Bilgilendirdi

İran'ın Katar'daki ABD üssüne düzenlediği saldırı öncesi Katar'ı bilgilendirdiği öne sürüldü.

ABD merkezli "New York Times" gazetesi ve İsrail basınında yer alan haberlere göre İran, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı Katar ile koordinasyon içinde gerçekleştirdi.

Söz konusu haberlerde, İran'ın ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne saldıracağını Katar'a önceden bildirdiği iddia edildi.

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırı düzenlemesinin ardından Katar'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapatmıştı.

Mısır Hava Yolları da Körfez bölgesine uçuşlarını iptal etmişti.