İran, ABD Üslerine Füze Saldırısı Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 'Fetih Müjdesi' adlı askeri harekat kapsamında Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran, bu operasyonun ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı bir yanıt olduğunu belirtti.

İran'ın, Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu "Beşaretu'l-Feth" (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, El-Udeyd Üssü'ne 3 füzenin düştüğünü iddia etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

"Tahran, ABD'ye hasar vermek için iki ülkeye daha saldırabilir"
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.