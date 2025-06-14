İran-ABD Nükleer Görüşmeleri İçin Katılım Belirsizliği

(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanlığı, yarın Umman'da gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD dolaylı nükleer görüşmelerine Tahran'ın katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, İran basınına yaptığı açıklamada, " Tahran'ın görüşmelere katılımı şu anda kesinleşmiş değil" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin, İsrail'in İran'ı hedef alarak başlattığı hava saldırılarından sadece iki gün sonra yapılması planlanıyordu.

Washington ile Tahran arasında mart ayında yeniden başlayan dolaylı müzakereler, İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında yaptırımların gevşetilmesini amaçlıyor. Ancak son saldırılar, taraflar arasındaki diplomatik süreci belirsizliğe sürükledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, müzakerelere açık olduklarını yinelerken, İran tarafı saldırıların ardından "anlamlı bir diyalog zemininin zedelendiğini" savunuyor.